Санкт-Петербург, 11 ноября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Ввести систему «народного контроля» за исполнением предписаний, связанных с пандемией COVID-19, предложил ввести первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Об этом 11 ноября сообщает RT.

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Свои предложения он направил в письме на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.

По мнению общественника, контроль может быть организован в специальном разделе на портале «Госуслуги», куда граждане смогут сообщать «о нарушениях, распространении недостоверных сведений и слухов о коронавирусе и грубом игнорировании санитарных правил».

Петров убеждён, что сервис позволит «снизить физическую нагрузку на операторов специальных служб, систематизировать поступающие жалобы и позволит государственным органам быстрее реагировать на поступающие сигналы».

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Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в Уголовном кодексе России есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто создаёт угрозу распространением недостоверной информации о COVID-19.