Чебоксары, , 07:39 — REGNUM В Чувашии завели уголовное дело в отношении жительницы Канаша, которую подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику ФСБ. Речь идёт о сумме в 1,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигуранткой уголовного дела стала 56-летняя жительница Канаша. Правоохранители считают, что в 2019—2020 годах она вложила в финансовый проект 8,8 млн рублей, ожидая получить доход, но в результате осталась без сбережений.

Как считает следствие, для возврата денег в сентябре 2020 года она передала 400 тыс. рублей своему знакомому, у которого якобы были связи с сотрудником органов безопасности и который якобы может посодействовать в решении вопроса. По версии управления, общий размер взятки должен был составить 1,5 млн рублей.

По данному факту дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки»). Следствие продолжается.

В управлении добавляют, что уголовное дело по факту хищения у подозреваемой 8,8 млн рублей расследуется правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года вступил в силу условный приговор в отношении 25-летнего парня, который ввёл в заблуждение жительницу Канаша о наличии у него связей среди сотрудников ФСБ. Его задержали после получения 400 тыс. рублей.

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