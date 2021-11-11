Токио, , 07:36 — REGNUM Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, ушедший в отставку в августе 2020 года в связи с болезнью, 11 ноября возглавил самую крупную фракцию в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Синдзо Абэ Logsoku.com

Избрании Абэ на пост главы фракции, состоявшееся на собрании партии, укрепило его положение одного из самых влиятельных японских политиков. Возглавлявший до этого фракцию Хироюки Хосода накануне стал председателем нижней палаты парламента Японии.

Напомним, что в числе 90 членов фракции — четверо бывших премьер-министров. Это Ёсиро Мори, Дзюнъитиро Коидзуми, Ясуо Фукуда и сам Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, новый министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси покидает пост председателя Ассоциации депутатов парламента за дружбу между Японией и Китаем во избежание «ненужного недопонимания».

Читайте ранее в этом сюжете: Новый глава МИД Японии перестал возглавлять общество дружбы с Китаем