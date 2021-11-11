Нью-Йорк, США, , 07:36 — REGNUM Приятная США и Китаем декларация по климату является шагом в правильном направлении, 10 ноября написал на своей странице в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Антониу Гутерреш Kremlin.ru

Речь идет о соглашении по поддержке задач конференции ООН в шотландском городе Глазго (СOP26). Гутерреш отметил, что решение климатического кризиса требует международного взаимодействия и солидарности.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отношения США и Китая не должны препятствовать КНР предпринимать усилия для борьбы с изменением климата.

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