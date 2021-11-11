Копейск, Челябинская область, 11 ноября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области местный житель взял заём в ломбарде под залог документов на автомобиль своего знакомого. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Sergey Rodovnichenko Лада Приора

По данным следствия, в полицию с заявлением о пропаже машины «Лада Приора» обратился гражданин 1997 года рождения. Ущерб он оценил в 170 тыс. рублей. Оказалось, что машину увезли на эвакуаторе сотрудники ломбарда в счёт погашения долга. Также выяснилось, что ранее его знакомый взял автомобиль и документы на машину на несколько дней, обещая установить другой регистрационный знак. Но вместо этого он заключил фиктивный договор купли-продажи и под залог документов взял в ломбарде 50 тыс. рублей.

Под подозрение попал гражданин 1988 года рождения. Деньги он уже успел потратить.