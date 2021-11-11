Камчатский край, 11 ноября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Дорога к посёлку Октябрьский размыта волнами Охотского моря. Транспортное сообщение с населённым пунктом остановлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Камчатского края.

38.mchs.gov.u Затопленная дорога

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Доехать до посёлка невозможно уже четвёртые сутки, и ограничения продлены до 12 ноября. Управление автомобильных дорог региона приносит свои извинения автомобилистам. Закрыт участок дороги от районного центра, села Усть-Большерецк.

По данным Кам24, в Октябрьском проживает около 1500 человек, в населённом пункте расположено несколько рыбопромышленных предприятий. Расстояние до райцентра составляет 20 км, часть пути проходит по песчаной косе.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС Камчатского края предупредило о прохождении циклона в регионе. На Камчатке ожидаются гололёд, дожди и снегопады, а также сильное волнение моря и переливы через песчаные косы в Усть-Большерецком районе.