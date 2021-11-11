Оренбург, , 07:32 — REGNUM В Оренбурге проданы Михайловские казармы, являющиеся объектом культурного наследия. Стоимость составила 450 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

Конкурс по продаже недвижимости проводил областной имущественный фонд. Участниками стали две компании. Строительная компания «Ваш дом» предложила наибольшую цену — 450 тыс. рублей.

Новый собственник в течение 45 дней после подписания договора купли-продажи должен предоставить банковские гарантии, подтверждающие возможность исполнения обязанностей проведения работ по сохранению Михайловских казарм в сумме 308,8 млн руб. Ее размер определен с учетом ориентировочной стоимости работ по сохранению объекта. Проектные, реставрационные и ремонтные работы владелец имущества обязан провести до 31 декабря 2026 года.

В составе объекта культурного наследия здание казармы площадью 3 101,5 квадратных метра и нежилое одноэтажное здание площадью 164,1 квадратных метра, а также вспомогательные устройства.

Как уж сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года возле полуразрушенных Михайловских казарм (1750 года постройки) начали сносить исторические здания. Чиновники пояснили, что они являются аварийными и не входят в число памятников архитектуры. На месте снесенных объектов планируют возвести жилые дома.

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