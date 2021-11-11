Тюмень, 11 ноября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В Тюменском индустриальном университете (ТИУ) разработан индивидуальный проект транспортной развязки нового, сменно-стороннего типа для пересечения улиц Широтная и Монтажников. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Пресс-служба ТИУ Проект развязки для перекрёстка улиц Широтная и Монтажников

«Такого типа развязки ранее не существовало, хотя есть несколько схожая, но более сложная в США», — сообщила кандидат технических наук, доцент кафедры автомобильных дорог и аэродромов ТИУ Вера Тимоховец.

Новый тип дорожной развязки включает основной путепровод на пересечении главной и второстепенной дорог, образует сектора, в каждом из которых расположены право‑ и левоповоротные съезды и развороты.

Проект запатентован, и может использоваться при проектировании пересечений автомагистралей с 2−8 полосами движения.

«Развязка имеет два уровня, на трёхуровневую мы даже не замахивались. потому, что три яруса для Тюмени — большая проблема в виду слабых болотистых грунтов», — отметила Вера Тимоховец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в ноябре установлена первая автоматизированная противогололёдная система на развязке ул. Мельникайте — ул. 30 лет Победы.