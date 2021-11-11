Берлин, 11 ноября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Германии за прошедшие сутки выявили 50 196 носителей коронавируса нового типа, сообщает берлинский Институт имени Роберта Коха.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

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Отмечается, что это рекордный с начала пандемии показатель по числу зараженных, выявленных за одни сутки. Предыдущий рекорд был установлен накануне — 10 ноября в ФРГ подтвердили 39 676 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии на территории Германии выявили 4 894 250 носителей коронавируса.

Также за минувшие сутки в ФРГ скончались 235 пациентов с коронавирусной инфекцией. Жертвами осложнений COVID-19 в Германии с начала пандемии стали 97 198 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства Германии Ангела Меркель назвала недостаточными темпы вакцинации против коронавирусной инфекции в республике. К этому времени в ФРГ привились около 67% населения.