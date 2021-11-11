Барнаул, , 07:24 — REGNUM В Барнауле сегодня, 11 ноября, значительно потеплело, но дорожные условия осложняет мокрый снег. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, спецтехника дорожной службы обрабатывает проезжую часть реагентами, в первую очередь — спуски, подъемы, перекрестки, мосты.

Снегоуборочные работы в Барнауле Пресс-центр городской мэрии

На линию для посыпки дорог противогололедными материалами выехали 21 коммунальная дорожная машина и пескоразбрасыватели. На прометании тротуаров задействованы девять тракторов с щетками.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября барнаульские дорожники справились с первым в этом сезоне сильным снегопадом: силами МБУ «Автодорстрой» с дорог краевой столицы вывезли 3194 кубометра снега.

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