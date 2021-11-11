Абакан, , 07:23 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о сильном ветре.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, ссылаясь на информацию Хакасского ЦГМС, днём 11 ноября местами в горах ожидается очень сильный юго-западный ветер 25−30 м/с.

Жителей региона просят соблюдать правила безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 11 ноября будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег.

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