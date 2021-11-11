Ульяновск, , 07:23 — REGNUM В Ульяновской области продолжается снижаться суточный прирост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативной информации ведомства, за 10 ноября в региона официально подтверждено 529 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на шесть случаев меньше, чем было по итогам 9 ноября.

Напомним, что снижение вновь подтверждаемых случаев заражения коронавирусом началось 4 ноября, пик заболеваемости пришёлся на 30 октября, когда было выявлено 605 носителей инфекции.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 425 697 тестов на SARS-CoV-2. Под наблюдением находится 22 344 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре региону выделено из федерального бюджета более 47 млн рублей на закупку медикаментов для амбулаторного лечения пациентов с диагнозом COVID-19. Лекарства начали поступать с 28 октября.