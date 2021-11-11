Вашингтон, 11 ноября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Совместную декларацию по климату приняли в рамках конференции ООН в шотландском городе Глазго (СOP26) США и Китай, заявил спецпредставитель американского президента по климату Джон Керри 10 ноября на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Керри

Он отметил, что приятный документ является «только первым шагом на пути движения вперед» и сторонам «потребуется пройти длительный путь. В подписании декларации участвовал также представитель Китая по вопросам климата Се Чэньхуа.

Керри подчеркнул, что достигнутые договоренности касаются прежде всего задач, сформулированных на полях конференции в Глазго. Он пояснил, что речь идет об ускорении шагов по снижению выбросов метана. Спецпредставитель президента США также добавил участники соглашения «должны продолжить ставить более амбициозные цели».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября китайские СМИ распространили информацию, что в октябре Джон Керри провел с Китаем 27 раундов переговоров по климату и за этот период дважды побывал в КНР.