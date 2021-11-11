Петропавловск-Камчатский, 11 ноября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Дорожные службы Камчатского края перевели в режим повышенной готовности в связи со снегопадом и прогнозом возникновения гололёда. Под действие циклона попадут Усть-Большерецкий и Елизовский муниципальные районы, а также Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городской округ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе МЧС региона.

ИА REGNUM Гололёд в Чебоксарах

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Ожидаются перепады температур, дождь и снег. В Усть-Большерецком районе возможно сильное волнение моря возле берега и переливы через песчаные косы.

Мэрия Петропавловска-Камчатского просит водителей соблюдать скоростной режим, пешеходов — быть внимательными при движении вдоль дорог и при переходе проезжей части. Подразделения МЧС переведены в режим готовности к реагированию на возможные происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от гололёда страдали жители Хабаровского края. В регионе отменяли междугородние автобусные рейсы, в столице края было зафиксировано много ДТП, а в травмпункте — очереди.