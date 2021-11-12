11 ноября 2021 года, во всём мире отмечают двухсотлетний юбилей великого русского писателя Фёдора Достоевского. В ЮНЕСКО весь 2021 год посвящён его имени. Масштабный план юбилейных мероприятий реализуется в России, в первую очередь — в местах, связанных с событиями жизни писателя: Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Новокузнецке, Старой Руссе Новгородской области, селе Даровом Московской области. Об этом сообщает сайт Кремля. Президент России Владимир Путин посетил открывающийся музейный центр «Московский дом Достоевского» и осмотрел мемориальную и историко-литературную экспозицию, посвящённую личности, основным событиям жизни, выдающимся произведениям Достоевского. Музейный центр расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство и отрочество писателя. Всё здание флигеля в 2019 году было передано Государственному музею истории российской литературы имени В. И. Даля, в нём проведены реставрационные работы. После осмотра экспозиции музея состоялась встреча главы государства с деятелями российской литературы — специалистами по творчеству Ф. М. Достоевского. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Фёдор Достоевский

12:01 11.11.2021 Владимир Путин давно не пропускает ни одной литературной даты. Он был и в музее Высоцкого, и в домах-музеях Шолохова и Тургенева, и на открытии памятников Солженицыну и Гранину, с которыми до этого лично общался. И в Ясной Поляне с тульской общественностью встречался, удивляясь рецепту анковского пирога жены Толстого.

12:02 11.11.2021 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поздравил «всех любителей творчества» Федора Достоевского с 200-летием со дня рождения великого писателя. Об этом глава региона написал 11 ноября на своей странице в соцсети. Читайте также: Губернатор Новгородчины поздравил всех с юбилеем Достоевского

12:03 11.11.2021 В городе Старая Русса Новгородской области в день рождения Федора Достоевского памятные мероприятия по случаю 200-летия писателя организует филиал Новгородского музея-заповедника «Музеи Ф. М. Достоевского в Старой Руссе». Читайте также: В Старой Руссе широко отметят 200-летие Федора Достоевского

12:03 11.11.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Законодательного собрания Александр Бельский почтили память Федора Михайловича Достоевского в день 200-летия со дня рождения писателя, возложив цветы на его могилу в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры. На могиле Достоевского была отслужена заупокойная лития. Читайте также: Руководители Петербурга возложили цветы на могилу Достоевского

12:16 11.11.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с 200-летием со дня рождения Фёдора Достоевского, отметив значимость писателя для России и всего человечества. Читайте также: Беглов поздравил петербуржцев с 200-летием Фёдора Достоевского

12:28 11.11.2021 В 1854—1859 годf[ Достоевский находился в Сибири на каторге и в ссылке. В 1856—1857 годf[ он неоднократно посещал Барнаул на пути следования в Кузнецк, где жила Мария Исаева, ставшая женой писателя. Об этом: В Барнауле Достоевскому посвятили культурно-просветительскую программу

12:30 11.11.2021 В Центральной библиотеке Софии состоялось торжественное открытие выставки уникальных книг и альбомов русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Читайте также: В Софии открылась выставка раритетных книг и альбомов Достоевского

12:31 11.11.2021 Межрегиональная художественная выставка, посвящённая 200-летию со дня рождения писателя Фёдора Достоевского, открылась в Омске. Читайте также: В Омске открылась выставка, посвящённая 200-летию Достоевского

12:32 11.11.2021 «Учитывая выдающийся вклад Федора Достоевского в отечественную и мировую культуру, непосредственную связь города Новокузнецка с судьбой великого классика и в связи с празднованием юбилея писателя, в Кузбассе реализуется серия крупных масштабных проектов, которые в настоящее время находят своё воплощение в рамках проекта «Проведение регионального литературно-театрального марафона «Дни Федора Достоевского в Кузбассе», — уточнили в министерстве культуры Кемеровской области. Читайте также: Кузбассовцев позвали на «Чай с Достоевским»

12:32 11.11.2021 Достоевский в Семипалатинске. 1858.

12:33 11.11.2021 Омск. Памятный знак установили на месте каторжного острога, в котором Достоевский находился в ссылке с 1850 по 1854 год (в северной части Театрального сквера на углу улиц Некрасова и Красина). «По сути, как писатель Достоевский состоялся именно в Омске. Поэтому у нас особое отношение к памяти о нём», — отметил губернатор Омской области Александр Бурков, принявший участие в торжественной церемонии открытия знака. Читайте также: В Омске к 200-летию со дня рождения Достоевского открыли памятный знак

13:00 11.11.2021 Ростовские библиотеки пригласили горожан на единый день писателя «Ростов. Достоевский. 200». Сотрудники книгохранилищ организовали ряд литературных встреч и часов, посвящённых жизни и творчеству писателя Фёдора Достоевского. Читайте подробнее: Ростовчан пригласили на единый день писателя «Ростов. Достоевский. 200»

13:19 11.11.2021 Выставку, приуроченную к 200-летию со дня рождения Достоевского, Русский музей открыл в Михайловском замке, с которым связаны годы учебы писателя в Инженерном училище. Четыре зала вместили более ста работ из собрания музея.

13:21 11.11.2021 30 октября (11 ноября) 1821 года в Москве, на улице Новая Божедомка (ныне: ул. Достоевского, д. 2) в казенной квартире лекаря Мариинской больницы для бедных Московского воспитательного дома родился Федор Михайлович Достоевский. Метрическая запись о рождении Достоевского гласит: «Родился младенец в доме больницы для бедных у штаб-лекаря Михаила Андреича Достоевского сын Федор. Молитвовал священник Василий Ильин, при нем был дьячок Герасим Иванов» — См.: «Книга для записи рождений, браков и смерти Сретенского со́рока церкви св. апостол Петра и Павла».

13:21 11.11.2021 К 200-летию писателя в Петербурге одновременно открыто несколько крупных выставок. Самая популярная — в мемориальном музее, она вместила всю непростую жизнь автора «Братьев Карамазовых», «Преступления и наказания» и «Бесов».

13:22 11.11.2021 Центр «Московский дом Достоевского» был закрыт на реставрацию в декабре 2019 года. Как рассказал заведующий отделом «Музей-квартира Ф. М. Достоевского» Павел Фокин, «Московский дом Достоевского» откроется в столице 11 ноября, он развернется на трех этажах здания флигеля бывшей Мариинской больницы. Также в юбилейный год классика появится целая библиотека новых исследований о нем — явление беспрецедентное в мировой филологической науке.

13:23 11.11.2021 В Барселоне открылась выставка «Достоевский: современник и пророк». Культурный фонд «Русский Дом в Барселоне» представил уникальную иммерсивную выставку. Гости будут смотреть, слушать и ощущать мир глазами Достоевского. Экспозиция устроена по последнему слову музейной техники. Посетитель попадёт в Москву начала XIX века, где родился Федор Михайлович, переживёт вместе с ним смерть матери, замрёт в ожидании исполнения смертной казни на Семеновском плацу, погрузится в мир произведений Достоевского. Важным действующим лицом экспозиции является и знаменитый «Петербург Достоевского» — город, играющий столь важную роль в жизни героев писателя.

13:23 11.11.2021 Мариинская больница для бедных, в которой родился Ф. М. Достоевский [(cc) NVO].

13:25 11.11.2021 200-летие со дня рождения известного писателя Фёдора Достоевского отмечают сегодня, 11 ноября, по всему миру. Одним из центральных городов, где проходят праздничные мероприятия, стал Омск. Читайте также: В Омске празднуют 200-летие со дня рождения Достоевского

13:43 11.11.2021 «После Омска Достоевский сказал, что узнал если не Россию, то народ русский так хорошо, как немногие знают его. Именно после Омска Достоевский стал тем великим русским писателем, наверное, самым русским писателем, известным сегодня человечеству. Его имя внесено в пантеон знаменитых писателей, таких как Гомер и Данте, Шекспир и Сервантес, Гете. Достоевский поставил перед нами вопросы, и чтобы найти ответы на эти вопросы, требуется необыкновенное мужество, честность, ответственность. Сегодня в нашем мире, можно сказать уверенно, мы находимся в эпицентре тех проблем, которые обрисовал впервые Достоевский в своём творчестве. Достоевский сегодня — это не только писатель, представленный в музейных залах, не только в библиотеках, но и на театральных сценах, в кино. Мы будем продолжать читать Достоевского, обращаться к его творчеству и вместе с ним задуматься о грандиозных проблемах бытия и человека, которые поставил этот невероятный гений перед всеми нами», — подчеркнул директор Литературного музея им. Ф.М. Достоевского Виктор Вайнерман.

13:51 11.11.2021 По улицам Петербурга начал курсировать автобус с изображением Федора Михайловича Достоевского, 11 ноября исполнилось 200 лет со дня его рождения. Как рассказал корреспондент «Невских новостей», автобус следует по маршруту № 105 от площади Восстания до железнодорожной станции «Пискаревка», стартовал он с остановки «Кирочная улица» на Суворовском проспекте. Вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что подобная акция символизирует петербургский подход к празднованию знаменитых дат. «Думаю, в будущем году количество автобусов на улицах с такими акциями увеличится, пока это только эксперимент. Петербуржцы положительно оценивают такую акцию, это делает жизнь в городе интереснее», — сообщил Пиотровский. Он рассказал также, что в Петербурге на протяжении всего дня пройдут праздничные мероприятия, связанные с Федором Достоевским и его творчеством.

14:01 11.11.2021 В Мурманской областной научной библиотеке 13 ноября откроется масштабная интерактивная экспозиция, посвященная 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского. Среди экспонатов — редкие прижизненные издания, критические статьи, книги авторов и философов, которые повлияли на мировоззрение писателя, интерактивные экспонаты, фотографии и арт-объекты, с которыми можно будет взаимодействовать. Читайте подробнее: В Мурманске откроют интерактивную экспозицию, посвященную Достоевскому

14:19 11.11.2021 Книга для записи рождений, браков и смерти Сретенского со́рока церкви св. апостолов Петра и Павла. Фото: Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

14:26 11.11.2021 Выставка, посвященная 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Российская Государственная библиотека. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM«> Выставка, посвященная 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Российская Государственная библиотека. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

14:33 11.11.2021 Забайкальский краевой драматический театр с 10 по 15 ноября примет участие в международном фестивале «Достоевский. Омск». Коллектив покажет сцены из романа «Преступление и наказание» в постановке режиссера Олега Пермякова — премьеру прошлого театрального сезона. Фото Забайкальского краевого драматического театра.

14:37 11.11.2021 Выступить на международном фестивале «Достоевский. Омск» выразили желание более 30 коллективов из разных городов России и других стран. Художественный совет изучил поступившие материалы и определил шесть театров-участников, которые уже этой осенью представят свои спектакли в рамках фестиваля. Среди них — театры из Читы, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Кемерова и Омска.

14:37 11.11.2021 Международный театральный фестиваль «Достоевский. Омск» проводит Омский драматический театр «Галёрка» в честь 200-летия со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского. В программе мероприятия — мастер-классы, встречи с популярными актёрами, режиссёрами-постановщиками, диалоги «за круглым столом», эскизные показы.

14:49 11.11.2021 «В молодые годы Достоевский мечтал поступить в университет, но его мечте не удалось сбыться. Он получил прекрасное военно-инженерное образование. В своих трудах он отмечал, что в будущем для России нужны университетские города, которые будут воспитывать не просто специалистов, а людей нравственных и духовных. Для нас, для людей 21 века, творчество имеет свою непреходящую значимость. Я думаю, это обусловлено тем, что нельзя строить будущее и не меняться самим, не изменять свое отношение к обществу, к людям. Поэтому слова Фёдора Михайловича «Мир нужно переделать, начнём с себя» — сегодня наиболее актуальны», — отметил и.о. ректора Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского Роман Смелик.

14:52 11.11.2021 В Иркутской области проведут более 40 мероприятий, посвящённых 200-летию со дня рождения классика русской и мировой литературы Фёдора Михайловича Достоевского. Его день рождения отмечается сегодня, 11 ноября. Празднование проходит на государственном уровне по Указу президента России Владимира Путина. Пресс-служба правительства региона.

14:53 11.11.2021 Иркутский областной кинофонд 11 ноября бесплатно показал фильм «Преступление и наказание». В Иркутском художественном музее состоялась лекция «Творчество Ф.М. Достоевского и изобразительное искусство». Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» представил премьеру этого года — спектакль по повести писателя «Дядюшкин сон» и откроет инсталляцию в фойе театра. Среди её экспонатов представлена стилизация старинного фотоаппарата. В его объективе можно увидеть кабинет Федора Достоевского и самого автора за работой.

14:54 11.11.2021 Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова проведёт масштабный проект «Достоевский. Театр. XXI век». С 1 по 5 декабря зрителям представят семь спектаклей по произведениям классика.

14:54 11.11.2021 Иркутский драмтеатр покажет постановки «Брат Иван», «Идиот» и «Игрок».

14:54 11.11.2021 Иркутский областной театр юного зрителя представит спектакль «Мальчики», Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» — «Дядюшкин сон». Участие в творческих встречах примут также два столичных коллектива. Это театр «У Никитских ворот» с постановкой «Сон смешного человека» и независимый театр «Комната 4» со спектаклем «Кроткая».

14:54 11.11.2021 В программу «Достоевский. Театр. XXI век» войдут лекции для зрителей, а также конкурс художественного слова для студентов Иркутского государственного университета «ШкиД» (Школа имени Достоевского). Также запланировано проведение выставки «Великий художник жизни». Она откроется в Иркутском драмтеатре и расскажет об отдельных фактах биографии писателя. В экспозицию войдут костюмы из спектаклей по произведениям автора, редкие книги из иркутских библиотек. Часть выставки будет посвящена «сибирскому периоду» жизни писателя. Её экспонатами станут планшеты из цикла «Путешествие с Достоевским» из Новокузнецкого литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского. Их уже доставили в Иркутск.

14:55 11.11.2021 В Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского состоятся книжные выставки, конкурс рисунков, интерактивная онлайн-игра для молодежи по произведениям автора «Самый трудный в мире классик», встреча с участниками группы «Неоклассический синдром».

14:55 11.11.2021 Иркутская областная специальная библиотека для слепых проведёт литературный праздник «День Достоевского в библиотеке» и покажет фильм «Идиот» с тифлокомментированием.

14:55 11.11.2021 Станция метро «Достоевская». Ярослав Чингаев © ИА REGNUM.

14:55 11.11.2021 Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина запланировала виртуальную викторину, литературный квест и беседу с читателями «Достоевский и музыка».

15:21 11.11.2021 С 14 ноября Москино открывает программу фильмов «Федор Достоевский: К юбилею писателя», приуроченную к 200-летию со дня рождения классика русской и мировой литературы. Его проклятые и колеблющиеся герои вдохновили не одно поколение кинематографистов, в том числе иностранных. Среди его экранизаций в программе — верные духу романов «Братья Карамазовы» и «Идиот» Ивана Пырьева, «Преступление и наказание» с великолепной игрой Георгия Тараторкина и советско-итальянская постановка «Униженные и оскорбленные» с Никитой Михалковым и Настасьей Кински. Также зрители смогут увидеть постмодернистские версии романов Федора Михайловича — черная комедия «Даун хаус» Романа Качанова по мотивам «Идиота» и зрелищный триллер «Двойник» Ричарда Айоади («Субмарина», клипы рок-групп Kasabian и Arctic Monkeys).

15:35 11.11.2021 Георгий Тараторкин в роли Родиона Раскольникова. Цитата из х/ф «Преступление и наказание». Реж. Лев Кулиджанов. 1969. СССР Юрий Яковлев в роли князя Мышкина. Цитата из х/ф «Идиот». Реж. Иван Пырьев. 1958. СССР Иван Карамазов (Кирилл Лавров), Алеша Карамазов (Андрей Мягков). Цитата из х/ф «Братья Карамазовы». Реж. Иван Пырьев. 1968. СССР

15:39 11.11.2021 Цитата из х/ф «Двойник». Реж. Ричард Айоади. 2013. Великобритания

16:27 11.11.2021 На портале «Узнай Москву» появился кроссворд, посвященный Федору Достоевскому. Он состоит из 10 вопросов о творчестве и биографии классика. Все желающие могут вспомнить интересные факты из жизни русского классика. Пройти можно тут: онлайн-кроссворд.

16:53 11.11.2021 В день 200-летия со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского президент РФ Владимир Путин посетил музейный центр «Московский дом Достоевского».

16:54 11.11.2021 Владимир Путин ознакомился с мемориальной и историко-литературной экспозицией, рассказывающей о жизненном и творческом пути великого русского писателя. Собрание обновлённого музейного центра разделено на три основных тематических блока: «Московское детство Достоевского», «Писательская судьба Достоевского», «Читательская судьба произведений Достоевского». Об этом сообщила пресс-службе Кремля.

16:54 11.11.2021 Пояснения главе государства о представленной коллекции давала министр культуры Ольга Любимова.

16:55 11.11.2021 По окончании осмотра глава государства оставил запись в книге почётных гостей.

16:56 11.11.2021 Напомним, что московский дом Достоевского расположился в северном флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных, где писатель жил в детстве — с 1823 по 1837 год. Ранее музей-квартира Ф. М. Достоевского занимала только первый этаж, однако в 2019 году — в рамках подготовки к празднованию 200-летия — всё здание флигеля было передано Государственному музею истории российской литературы имени В. И. Даля, в состав которого входит музейный центр.

16:56 11.11.2021 А вы знали, что день рождения классика мировой литературы отмечают не только в России, но и за рубежом: 2021 год объявлен ЮНЕСКО Годом Достоевского.

17:09 11.11.2021 Несколько десятков людей собрались во второй половине дня 11 ноября у могилы Фёдора Михайловича Достоевского в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры, чтобы лично почтить память великого писателя в день 200-летия со дня его рождения. Читайте также: Десятки людей собрались у могилы Достоевского, где отслужили литию

17:52 11.11.2021 Москва Достоевского — фото Смотрите фоторепортаж ИА REGNUM.

18:36 11.11.2021 В 19:00 на сцене Новгородского академического театра драмы им Ф. М. Достоевского выступит московский театр «У Никитских ворот» под управлением Марка Розовского. Театральная труппа представит спектакль «Убивец» по роману «Преступление и наказание» со стихами Юрия Ряшенцева и музыкой Эдуарда Артемьева, сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области. В это же время в Старой Руссе Кимрский драматический театр покажет новый спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» по одноименной повести Фёдора Достоевского. Этими спектаклями завершится XXV Международный театральный фестиваль Ф. М. Достоевского, который проходил с 4 ноября в Великом Новгороде, Старой Руссе и Боровичах.

18:42 11.11.2021 На портале «Узнай Москву» есть маршрут с аудиогидом «Достоевский в Москве: детство на Божедомке». Пользователи узнают, где родился и жил писатель, о его семье и о том, как прошли детские годы классика в столице.

18:53 11.11.2021 Писатель Федор Достоевский, 200-летие со дня рождения которого сегодня отметили в том числе в Петербурге, «удивительно чувствовал город и горожан, поэтому его произведения так откликаются у петербуржцев». Об этом заявил на своей странице в соцсети 11 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов. Подробности в материале: Достоевский созвучен Петербургу, но «настроение у города другое» — Беглов

19:07 11.11.2021 Желающие могут посетить онлайн-экскурсию по Музею-квартире Федора Достоевского.

19:08 11.11.2021 На I Московском международном фестивале архивных фильмов покажут экранизации Достоевского к 200-летию писателя. Дважды перенесенный в связи с COVID-19 I Московский международный фестиваль архивных фильмов пройдет в Москве с 15 по 28 ноября.

19:32 11.11.2021 Президент России Владимир Путин с министром культуры Ольгой Любимовой во время посещения музейного центра «Московский дом Достоевского». kremlin.ru.

20:07 11.11.2021 Президент России Владимир Путин с министром культуры Ольгой Любимовой во время посещения музейного центра «Московский дом Достоевского». kremlin.ru.

21:30 11.11.2021 Президент России Владимир Путин с министром культуры Ольгой Любимовой во время посещения музейного центра «Московский дом Достоевского». kremlin.ru

21:58 11.11.2021 Storytel представил проект «Достоевский не писатель!», в котором Фёдор Михайлович представлен несломленным героем, влюбленным, блистательным переводчиком, первым русским блогером, автором юмористических рассказов.

21:59 11.11.2021 В основу легли четыре блока документальных историй: влюбленный Достоевский (личная жизнь), несломленный Достоевский (арест), неожиданный Достоевский (творческие искания), бессмертный Достоевский (окружение и влияние).

22:43 11.11.2021 Библиотека №19 им. Ф. М. Достоевского на Чистых прудах. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

22:48 11.11.2021 Памятник молодому Достоевскому. Улица Воздвиженка, Москва. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

07:26 Церемония открытия памятника Достоевскому запланирована на середину декабря текущего года. Читайте также: Памятник русскому писателю Достоевскому появится во Флоренции

07:50 В Московской духовной академии прошёл литературно-музыкальный вечер, посвящённый 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского.

07:50 В. Порфирьев. Похороны Достоевского. 1881 год.