Токио, , 07:10 — REGNUM Новый министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси покидает пост председателя Ассоциации депутатов парламента за дружбу между Японией и Китаем во избежание «ненужного недопонимания». Об этом Хаяси заявил 11 ноября в Токио в ходе своей первой пресс-конференции.

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Ёсимаса Хаяси «Я принял решение покинуть этот пост, чтобы избежать ненужного недопонимания, связанного с исполнением моих обязанностей в качестве главы МИД».

По словам нового министра, он будет проводить в отношении КНР сбалансированную политику, поскольку диалог между Японии и Китая «важен для всего мира».

Ёсимаса Хаяси «Мы выступаем за сотрудничество во всех сферах, соответствующих нашим интересам. Однако Япония будет твёрдо говорить Китаю то, что считает нужным, добиваться от него конструктивной роли и ответственных действий, отвечающих международным правилам».

По информации газеты Yomiuri, Хаяси имеет репутацию «прокитайского политика», но, несмотря на возражения бывших премьер-министров Японии Синдзо Абэ и Таро Асо, получил свой пост из соображений баланса сил внутри правящей Либерально-демократической партии.

Как сообщало ИА REGNUM, новый глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония продолжит переговоры с Россией по вопросу подписания мирного договора после разрешения территориальных споров.

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