Токио, 11 ноября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси покидает пост председателя Ассоциации депутатов парламента за дружбу между Японией и Китаем во избежание «ненужного недопонимания». Об этом Хаяси заявил 11 ноября в Токио в ходе своей первой пресс-конференции.

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Здание МИД Японии
«Я принял решение покинуть этот пост, чтобы избежать ненужного недопонимания, связанного с исполнением моих обязанностей в качестве главы МИД».
Ёсимаса Хаяси

По словам нового министра, он будет проводить в отношении КНР сбалансированную политику, поскольку диалог между Японии и Китая «важен для всего мира».

«Мы выступаем за сотрудничество во всех сферах, соответствующих нашим интересам. Однако Япония будет твёрдо говорить Китаю то, что считает нужным, добиваться от него конструктивной роли и ответственных действий, отвечающих международным правилам».
Ёсимаса Хаяси

По информации газеты Yomiuri, Хаяси имеет репутацию «прокитайского политика», но, несмотря на возражения бывших премьер-министров Японии Синдзо Абэ и Таро Асо, получил свой пост из соображений баланса сил внутри правящей Либерально-демократической партии.

Как сообщало ИА REGNUM, новый глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония продолжит переговоры с Россией по вопросу подписания мирного договора после разрешения территориальных споров.