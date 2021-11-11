Новый глава МИД Японии перестал возглавлять общество дружбы с Китаем
Токио, 11 ноября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси покидает пост председателя Ассоциации депутатов парламента за дружбу между Японией и Китаем во избежание «ненужного недопонимания». Об этом Хаяси заявил 11 ноября в Токио в ходе своей первой пресс-конференции.
По словам нового министра, он будет проводить в отношении КНР сбалансированную политику, поскольку диалог между Японии и Китая «важен для всего мира».
По информации газеты Yomiuri, Хаяси имеет репутацию «прокитайского политика», но, несмотря на возражения бывших премьер-министров Японии Синдзо Абэ и Таро Асо, получил свой пост из соображений баланса сил внутри правящей Либерально-демократической партии.
Как сообщало ИА REGNUM, новый глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония продолжит переговоры с Россией по вопросу подписания мирного договора после разрешения территориальных споров.