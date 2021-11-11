Уфа, , 07:53 — REGNUM Мужчину заподозрили в убийстве женщины, совершенном 13 лет назад в Башкирии. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Убийство Pixabay.com

Сообщается, что весной 2008 года в городе Уфе в микрорайоне «Зеленая роща» были найдены расчлененные останки тела 33-летней женщины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Тогда следователи не смогли установить подозреваемого.

В 2021 году они повторно проанализировали материалы уголовного дела. В результате было установлено, что потерпевшая женщина без определенного места жительства, склонная к бродяжничеству, проживала с мужчиной у него в квартире. Этот местный житель был не раз судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и убийство. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии.

Отмечается, что следователи предъявили 63-летнему подозреваемому доказательства, в результате мужчина сознался в содеянном, при этом отрицал факт расчленения, заявив, что это сделал его приятель без его ведома, который уже скончался.

По версии следствия, зимой 2008 года фигурант уголовного дела проживал с потерпевшей. В феврале 2008 года во время распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт в ходе которого подозреваемый нанес смертельную травму женщине. Спустя шесть лет во время пьяной ссоры он убил своего знакомого. Расследование дела продолжается.