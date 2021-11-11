Тюмень, 11 ноября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В Тюмени в центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ) возросло время ожидания в очереди. Об этом сообщил директор ГАУ ТО «МФЦ» Тюмени Александр Нагибин.

Пресс-служба правительства Тверской области МФЦ

«Это связано со значительно увеличившимся количеством обращений за подтверждением учётной записи на портале госуслуг», — отметил Нагибин.

В октябре 2021 года в МФЦ Тюмени фиксировали от 400 до 600 обращений в день, 8 ноября обратились 1523 человека, а 9 ноября — 1791. Причём количество обращений по другим услугам МФЦ не снижается.

В связи с большим наплывом посетителей 8 и 9 ноября наблюдалось замедление работы портала госуслуг и электронных сервисов, что увеличивало время ожидания и время предоставления услуг, пояснил Александр Нагибин.

«Для того чтобы увеличить пропускную способность наших центров, сотрудники работают сменами по 12 часов. Мы оказываем консультационную помощь при работе на гостевых компьютерах», — пояснил Александр Нагибин.

И добавил, что подтвердить учётную запись можно без посещения центров обслуживания с помощью мобильных приложений или личных кабинетов банков. Список банков, предоставляющих такие возможности, размещен на портале госуслуг в разделе «Помощь, регистрация на госуслугах». Сертификат о вакцинации можно также скачать в мобильном приложении госуслуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина с 16 ноября сертификат о вакцинации от коронавируса можно будет получить и в МФЦ в бумажном виде.