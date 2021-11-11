Вашингтон, , 07:04 — REGNUM Просьбу бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, касающуюся введения запрета на раскрытие архивных сведений по делу о штурме Конгресса США 6 января, отклонил Федеральный суд округа Колумбия. Об этом 10 ноября судебный орган сообщил на своем сайте.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение отклонить ходатайство политика вынесла судья Таня Чуткан. Ходатайство Трампа отклоняют в суде уже второй раз. Суд принимал подобное решение 9 ноября.

Расследованием дела о 6 января занимается специальный комитет Палаты представителей Конгресса, который и направил запрос в Национальный архив США с просьбой рассекретить документы о действиях Трампа и его окружения перед штурмом Капитолия и в день событий. В случае отсутствия запретов со стороны суда Национальный архив США удовлетворит требование конгрессменов 12 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Дональд Трамп заявил, что США приходят в упадок из-за бездействия администрации американского президента Джо Байдена по проблеме миграции.