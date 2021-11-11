Пекин, , 07:00 — REGNUM Продажи автомобилей в Китае упали на 9,4% в годовом исчислении до 2,33 млн единиц в октябре, показали данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), передает 10 ноября агентство Синьхуа.

Граждане Китая

Снижение, однако, сократилось на 10,2 процентных пункта по сравнению с сентябрем, а ежемесячные продажи выросли на 12,8%по сравнению с сентябрем, сообщили в CAAM. Вопреки этой тенденции, продажи электромобилей заметно выросли в октябре. Они увеличились на 134,9% в годовом исчислении в октябре до примерно 383 000 единиц, или на 7,2% по сравнению с сентябрем.

Уровень проникновения электромобилей на рынок в Китае достиг 12,1% за первые 10 месяцев. Китай стремится увеличить долю электромобилей в продажах новых автомобилей до 20% к 2025 году, согласно плану развития индустрии электромобилей в Китае, опубликованному в 2020 году.