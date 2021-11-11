Куала-Лумпур, , 07:00 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 6243 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Куала-Лумпур, Малайзия Indra Gunawan

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малазийской территории достигло 2 522 498. Также за минувшие сутки в стране умерли 59 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 скончались 29 486 человек.

В настоящее время в королевстве числится 62 890 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Уточняется, что 544 пациента проходят лечение в палатах интенсивной терапии, из них 280 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.