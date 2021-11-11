Ченнаи, Индия, , 06:59 — REGNUM Соблюдать меры предосторожности призвало граждан России генконсульство РФ в Ченнаи в связи с мощными муссонными ливнями, обрушившимися на юг Индии. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба российского диппредставительства в Facebook.

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В связи с резким ухудшением метеоусловий из-за мощных муссонных ливней в индийском штате Тамилнаду, генконсульство РФ призвало российских граждан, находящихся в данном штате «соблюдать повышенные меры предосторожности и следовать рекомендациям местных властей относительно алгоритма поведения в случае чрезвычайной ситуации».

Власти города Ченнаи, административного центра штата Тамилнаду, объявили о чрезвычайных мерах в связи с проливными дождями. За последний месяц в штате уже выпало 346,1 мм осадков, в то время как среднее значение для этого времени года составляет 241,2 мм. В Тамилнаде из-за ливней разрушены более 500 домов, закрыты школы и колледжи. По последним данным, жертвами ливней стали пять человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в индийском штате Тамилнад объявлен режим тревоги из-за муссонных ливней.

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