Пекин, 11 ноября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, опубликованным 10 ноября, гражданская авиация Китая в октябре увеличила объемы авиаперевозок пассажиров, почты и грузов в месячном исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

На пресс-конференции Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) сообщила, что в прошлом месяце было совершено около 38,86 млн пассажирских поездок, что на 7,6% больше, чем в сентябре. В CAAC также сообщили, что количество поездок составляет около 68,2%от числа зарегистрированных за аналогичный период 2019 года.

Объем почты и грузов в октябре составил около 604 000 тонн, что на 0,8% больше, чем в сентябре, в то время как общий оборот воздушного транспорта вырос на 6,4% в месячном исчислении до 7,33 млрд тонно-километров, согласно данным CAAC. В октябре 93,8% рейсов по всей стране были выполнены вовремя.