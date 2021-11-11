Пекин, , 06:54 — REGNUM В ходе специальной операции, стартовавшей в начале этого года, китайская полиция раскрыла более 1600 дел, в которых преступные элементы использовали Интернет для производства и продажи контрафактных товаров, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

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Полиция ликвидировала ряд преступных групп, которые обманом заставляли онлайн-покупателей приобретать контрафактную продукцию на платформах прямой трансляции и трансграничной электронной коммерции, сообщило Министерство общественной безопасности КНР. Китайская полиция также предостерегла онлайн-покупателей от мошеннических продаж во время однодневного шопинга в этом году.

Операция под кодовым названием «Куньлунь 2021» была начата в апреле и направлена на дела, связанные с нарушениями безопасности пищевых продуктов и лекарств, преступлениями, связанными с окружающей средой, нарушениями прав интеллектуальной собственности и контрафактной продукцией.