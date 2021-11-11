Уфа, , 07:24 — REGNUM Постановление Стерлитамакского городского суда в отношении женщины, которая пыталась проехать на междугороднем автобусе без документов, подтверждающих прохождение ею вакцинации от COVID-19 и оштрафованной за неповиновение требованиям полицейских, отменил Верховный суд Башкирии (ВС). Об этом 10 ноября сообщает ИА «Башинформ» ссылаясь на сообщение объединённой пресс-службы судов региона.

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По информации издания, Верховный суд Башкирии решил, что Стерлитамакский суд нарушил процессуальное законодательство, в результате дело отправлено на новое рассмотрение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 17 октября 2021 года пожилая женщина пыталась проехать в пассажирском автобусе по маршруту Кумертау — Уфа. При этом у пенсионерки не было справки о вакцинации. Поскольку она оплатила билет, то отказалась выходить из пассажирского автобуса. В результате пожилую женщину доставили в отдел полиции, где в отношении нее был составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ. В результате суд оштрафовал пенсионерку на две тысячи рублей.

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