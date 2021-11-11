Москва, 11 ноября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В четверг, 11 ноября, в Москве будет облачно, дождь, мокрый снег, местами гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ледяной дождь

В ночь на 12 ноября в Москве облачно, небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Температура воздуха −1… +1 °C.

Ветер юго-западный 7−12 м/с. Ночью — юго-западный, западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +0… +5 °C днём. Ночью — −3… +2 °C.

В пятницу, 12 ноября, днём в столице ожидается +3… +5 °C, по области +0… +5 °C, облачно, небольшие осадки, порывистый ветер. Ночью в регионе ожидается −2… +3 °C, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, ледяной дождь, гололедица и усиление ветра ожидаются в ближайшие часы в Москве.