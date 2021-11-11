Копейск, Челябинская область, 11 ноября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области пожарные справились с крупным возгоранием. На проспекте Победы горела кровля четырёхэтажного дома коридорного типа, сообщает областное управление МЧС.

Фото: 74.mchs.gov.ru Пожар в Копейске

Сообщение о пожаре поступило в 23:47 по местному времени 10 ноября. Из здания эвакуировались 103 человека, среди которых 22 ребёнка. Погибших и травмированных нет.

Площадь пожара составила 400 кв. метров. В 01:04 11 ноября открытое горение было ликвидировано. Причина возникновения пожара выясняется.