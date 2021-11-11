Хабаровск, 11 ноября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Жителю Республики Коми, неоднократно сообщавшему о ложном минировании аэропорта, был назначен срок в колонии строгого режима судом в Хабаровске. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

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В период с июля по октябрь 2020 года на электронную почту международного аэропорта имени Геннадия Невельского в Хабаровске постоянно поступали сообщения об угрозе взрыва. После получения каждого такого сообщения аэропорт закрывался, проводилась эвакуация людей, задерживались авиарейсы, к проверке информации привлекались сотрудники экстренных служб.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 38-летний житель Республики Коми отправлял со своего телефона через приложение, скрывающее IP-адрес ложные сообщения о минировании хабаровского аэропорта. Была доказана причастность обвиняемого к 18 эпизодам о якобы готовящемся взрыве в аэропорту. Мужчина был признан виновным по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма и приговорён судом к четырём годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Адыгее был приговорён к штрафу школьник, который из хулиганских побуждений сообщил о якобы готовящемся взрыве в одной из школ.