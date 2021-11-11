Магадан, , 06:41 — REGNUM В Магаданской области пока хватает запаса продовольствия, экстренной ситуации в связи с задержками доставки грузов из Приморья нет. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Николай Кошеленко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе правительства Магаданской области.

В порту

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По его словам, предприниматели не видят в настоящее время каких-либо проблем на продовольственном рынке региона. Свежие овощи на Колыму завозят каждые десять дней. Тем не менее, в первую очередь из приморских портов в Магаданскую область пришлют продукты и медикаменты.

«Проблем с товарами продовольственной группы в продаже нет. На складах содержатся запасы продуктов питания, которых хватит на период от двух до трёх месяцев непрерывной торговли», — заверил Николай Кошеленко.

Поставки грузов на Колыму из Приморья будут проходить под ручным контролем со стороны главы и представителей правительства региона. Помимо продуктов и лекарств в Магаданской области очень ждут топливо и строительные материалы, в том числе необходимые для реализации нацпроектов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в связи с задержками грузов в портах Приморья решено увеличить мощности региональных морских ворот. Минтранс РФ просят ввести дополнительные рейсы между Владивостоком и Корсаковым.