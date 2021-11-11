Москва, 11 ноября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Минздрав России выдал разрешение на проведение третьей фазы клинического исследования «для оценки эффективности, безопасности и иммуногенности рекомбинантной вакцины на основе гибридного белка SARS-CoV-2 (V-01)» у граждан в возрасте от 18 лет. Получателем разрешения, сформированного 8 ноября 2021 года, числится Ливзон Мабфарм Инк. из Китая, а привлеченной российской организацией — ООО «Эс-Си-Ти» (Санкт-Петербург), передаёт ИА REGNUM.

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Исследование планируется провести до 30 июня 2023 года. В нём планируется участие 5,5 тыс. человек и 19 медучреждений из Башкирии, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратовской области, Калининграда, Ставропольского края, Ярославля. В списке потенциальных участников как медуниверситеты и городские больницы, так и частный медклиники.

ООО «Эс-Си-Ти» — компания, которая привлечена фармфирмой из Китая, создана в 2012 году, но в марте 2021 года сменила владельца. Она принадлежит Марине Татарской (собственнику двух турагентств).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах Livzon Mabpharm Inc. выйти на российский рынок с вакциной V-01, которая на тот момент не была зарегистрирована ещё даже в самом Китае, заговорили ещё летом 2021 года.

Напомним, на сегодня в России продолжает клинические исследования другая китайская фармкомпания — CanSino Biologics. Одно из них, с участием 783 участников и девяти медучреждений, завершено, а второе на 8 тыс. человек — еще в стадии проведения. От российской стороны в исследованиях вакцины «Конвидеция» участвует ООО «НПО «Петровакс», бенефициаром которого является российский миллиардер и акционер «Норникеля» Владимир Потанин.