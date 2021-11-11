Нью-Йорк, США, 11 ноября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш намерен взаимодействовать с властями США по вопросу выдачи дипломатам из других стран. Об этом 10 ноября сообщил журналистам его представитель Стефан Дюжаррик.

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По его словам, обсуждение соглашения о штаб-квартире ООН, особенно в вопросе о визах уже состоялось, на нём представители организации выразили свою обеспокоенность действиями американских властей.

«Мы продолжим тесно взаимодействовать с принимающей страной и затронутыми странами-членами», — сказал Дюжаррик.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с выдачей виз для дипломатов, работающих в ООН (Нью-Йорк), продолжаются с 2019 года. Ранее представитель России Сергей Леонидченко призвал Гуттереша задействовать специальный механизм арбитража для урегулирования этого вопроса.