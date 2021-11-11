Красноярск, 11 ноября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. В четверг, 11 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, температура воздуха +3… +5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Элинор Пэйт Енисей

В 10:20 на Театральной площади было +5 °C.

Ночью с 11 на 12 ноября ожидается до +0… +1 °C, небольшие осадки.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В пятницу, 12 ноября, в Красноярске до −1… +2 °C, облачно, небольшие осадки. Ночью — до −4… −2 °C.

В субботу, 13 ноября, в Красноярске ожидается до +1… +2 °C днём и до −2… −1 °C ночью, облачно, временами небольшие осадки.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 11 ноября на юге Туруханского района и Эвенкийского муниципального района (МР) местами ожидается сильный снег. В центральных районах Красноярского края местами порывы западного ветра до 15−20 м/с, на дорогах гололедица.

11−12 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.