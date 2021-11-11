Миасс, Челябинская область, 11 ноября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области уберут разрушающийся памятник Ленину. Об этом сообщили журналистам в мэрии города.

macjasek Памятник Ленину

Ранее, 6 сентября, было зафиксировано его частичное обрушение. Для обследования скульптуры и определения причин разрушения была проведена экспертиза, которую сделали сотрудники мэрии и специалисты Союза Художников России. В результате оказалось, что разрушение происходит из-за старости объекта.

В результате скульптуру решили переместить на рабочую площадку. Там её детально обследуют и решат, возможна ли её капитальная реставрация или нужно менять памятник. Демонтаж проведут до 15 декабря.