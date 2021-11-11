Хабаровск, , 06:28 — REGNUM В Хабаровском крае возбудили шесть уголовных дел по факту получения фальсифицированных документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Получатели таких сертификатов ответят по статье 291 УК РФ (мелкое взяточничество), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Поддельные документы выдавала медработник одной из поликлиник Хабаровска. Услуга стоила менее 10 тыс. рублей. Сведения о прививке, которой не было, заносились в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения Российской Федерации о вакцинации от COVID-19.

По фактам взяток проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудница одного из медицинских центров Амурской области вносила непривитых людей в реестр граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».