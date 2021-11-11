Хабаровск, , 06:24 — REGNUM Шестерых человек задержали сотрудники правоохранительных органов за приобретение поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Хабаровске. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Хабаровскому краю.

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По предварительным данным, жители Хабаровска передавали должностным лицам денежное вознаграждение за приобретение фиктивного свидетельства о вакцинации от COVID-19. При этом сама вакцина не вводилась, а флакон с препаратом уничтожался.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства преступления и причастных к его совершению лиц. Следственным управлением Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области были возбуждены уголовные дела по статьям о мелком взяточничестве и о получении взятки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Пермском крае было возбуждено пять уголовных дел о поддельном сертификате о вакцинации и QR-коде, а также подделке результата ПЦР-теста.

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