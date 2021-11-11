Петропавловск-Камчатский, 11 ноября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Вблизи юго-западного побережья Камчатки 11 ноября произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

(сс) kuhnmi У берегов Камчатки

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 14:25 по местному времени (05:25 мск) в 178 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 41 километр.

По информации ГУ МЧС России по Камчатскому краю, подземные толчки в населённых пунктах не ощущались, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Тувы в ночь на 11 ноября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,3.