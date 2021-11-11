Вашингтон, , 06:16 — REGNUM Помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, сообщает пресс-служба американского Совета национальной безопасности.

США — Украина, деньги Иван Юдинцев © REGNUM

«Он приветствовал приверженность Украины урегулированию конфликта в Донбассе, подчеркнув решительную поддержку этих усилий», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе переговоров также обсуждались вопросы, затронутые в ходе встречи Байдена и украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен пообещал отправить летальное оружие на Украину. По его словам, Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Киеву, чтобы усилить «оборонительный потенциал» украинской стороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Блинкен пообещал отправить летальное оружие на Украину