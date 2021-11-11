Екатеринбург, 11 ноября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Бывший первый замглавы Екатеринбурга Алексей Лужанков скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Свечи

Причина кончины бывшего чиновника не названа.

Лужанков занимал высокий пост в 1994 — 2000 годах. В 2000-м его наградили знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом». Основанием стал его большой вклад в социально-экономическое развитие города.