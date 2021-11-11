Южно-Сахалинск, 11 ноября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. На Сахалине в связи с задержками грузов в портах Приморья решено увеличить мощности региональных морских ворот. Минтранс РФ просят ввести дополнительные рейсы между Владивостоком и Корсаковым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В порту

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Ждут отправки на Сахалин 1604 20-футовых контейнеров, 76 из них с социально значимым грузом. Министерство транспорта региона просит руководство порта в Корсакове перевести его на круглосуточный режим работы. Ведомство обратилось в федеральный минтранс с просьбой ввести дополнительные рейсы из Владивостока в Корсаков.

«На прошлой неделе мы провели специальное рабочее совещание и рекомендовали предпринимателям, столкнувшимся с задержкой доставки груза, обращаться в профильные министерства. Они передают информацию в минтранс, который в ручном режиме взаимодействует с судоходными компаниями и портами. Кроме того, обращаться можно на портал «Бизнес.Сахалин.онлайн», указав полные сведения о грузе. Это позволит оперативно оказать поддержку», — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной сильной загруженности портов в Приморском крае названы последствия пандемии коронавируса. Поток грузов из закрытых иностранных портов хлынул в Россию, и это привело к максимальной загрузке портов Приморья.