Киев, , 06:07 — REGNUM Двоюродный брат застреленного мэра Кривого Рога Днепропетровской области Украины Константина Павлова, Борис Павлов, был найден мёртвым в собственной квартире. Об этом 10 ноября сообщил новостной портал «Обозреватель».

Пресс-служба МВД Украины

Уточняется, что мужчина очень долго и тяжело болел. По данным портала, у родственника мэра Кривого Рога был рак кишечника и пищевода, кроме этого, у него был диагностирован туберкулёз.

Это уже второй родственник мэра, который был найден мёртвым после его смерти. В октябре текущего года сообщалось о смерти брата Константина Павлова, Андрея Павлова. Сотрудники правоохранительных органов Украины сообщили, что тело мужчины обнаружил приехавший его навестить друг. Отмечается, что за день до смерти погибший жаловался на проблемы со здоровьем.

Напомним, мэра Кривого Рога нашли убитым в августе текущего года в селе Вольное Днепропетровской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МВД Украины назвало основные версии гибели мэра Кривого Рога.

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