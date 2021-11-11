Красноярск, 11 ноября, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Проверка по факту смерти женщины после пластической операции проводится в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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По данным ведомства, умершая — 47-летняя жительница города Новосибирска. 1 ноября в одной из клиник пластической хирургии в Красноярске по договору об оказании медицинских услуг женщине сделали хирургическую операцию. На следующие сутки она скончалась.

По предварительным данным экспертов, причина смерти — тромбоэмболия лёгочных путей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация. В ходе проверки будет дана комплексная оценка деятельности врачей.

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