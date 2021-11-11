Азербайджанская Республика, , 06:07 — REGNUM Армения отныне будет вечно жить с клеймом проигравшего народа и государства, заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев 8 ноября — в День Победы, выступая перед военными в Шуше. Вторая Карабахская война — яркая страница славной истории Азербайджана, напомнил Алиев, поздравив азербайджанский народ с Днем Победы. «Мы показали всему миру, что мы — великий народ», — сказал он, добавив, что «отныне мы будем вечно жить в Карабахе и Зангезуре».

Вооружённые Силы Азербайджана и Турции Mod.gov.az

Азербайджану удалось донести до мирового сообщества карабахские реалии и связанный с оккупацией армянский вандализм, добавил Алиев. Большое количество пользователей азербайджанских социальных сетей поздравляло друг друга и писало слова благодарности президенту и погибшим воинам. Как пишут в чате одного телеграм-канала, «мы с замиранием сердца ждали выступление нашего Главнокомандующего». Но слова Ильхама Алиева на выступлении восприняли по-разному:

Irada Amirova: Почему президент ни слово не говорит про Ханкенди, Ходжалы и т. д. Такое ощущение, что он старается, чтобы все забыли про них.

Руфат отвечает: Rufat Zeynalov: Это предположения. «Всему — своё время». Это также слова Президента. В целом, народу необходимо набраться терпения. Президент обещал, что дожмёт их и нужно время (всё взято с его слов).

@Kastor_Polluks: Дипломатия. Светлая память нашим шехидам. Всему остальному время. Yawasin Azerbaijan!

Anar Ahmedov: Мы были свидетелями великой для нашего народа истории.

Kamran Gajar: Это славный исторический момент на долгие века для многих будущих поколений.

Турал Мамедов оставил комментарий в телеграм-канале:

Tural Məmmədov: Ой, как вы наивны! Армяне никогда не будут жить с комплексами неполноценности. Они так нагло себя ведут и претензии выдвигают, жалуются и обвиняют, как будто бы не сами затеяли этот страшный конфликт и никакого сожаления за то, что обрели десятки тысяч людей на гибель и сотням тысячам сломали судьбы.

Mr Moscow: Они до сих пор военное поражение рассматривают как тактическое отступление.

SFDS A: Армян наглыми сделал мир со своими двойными, тройными стандартами. Нам даже патроны 22 LR не поставляли, для спортсменов, мотивируя тем, что Азербайджан в состоянии войны, и поставлять и продавать боеприпасы нам нельзя. Армяне сами всю свою историю предавали, начиная от Спартака заканчивая нами, место, где они нашли покой, и никто их не беспокоил, но и здесь, в ноябре 1988 года, они решили нагадить, я уже не говорю о том сколько они к этому готовились, улыбаясь нам в лицо.

Пользователь с ником elamol задает вопрос и тут же отвечает:

@elamol: А зачем их всё унижать то? Это же всё неспроста.

@iskander409: «Победители» себя так не ведут.

Пользователь elamol поясняет свою точку зрения:

@elamol: Ведут, когда преследуют какую то цель. Как только Пашинян начинает себя плохо вести, Алиев его унижает как школьника, роняя его рейтинг, когда Пашинян начинает себя хорошо вести, Алиев принижает конкурентов Пашиняна, поднимая его рейтинг. Тем более, что исходя из соцсетей, это очень влияет на моральный дух армянского народа (не путать с духовитой диаспорой).

В другом телеграм-канале состоялось интересное обсуждение:

Azad Guseynov: Ну подождите, получается Азербайджан тоже жил с таким ярлыком?

Tural 𐱃𐰆𐰺𐰞: Азербайджанцы никогда не отрицали своего поражения и стремились к справедливости.

Həsənov Akşin: Мы не жили с таким ярлыком, потому что первая война была не честная, мы воевали не с ними, а с русскими, и почти без вооружения.

Ветеран Первой Карабахской войны Мухаммед не согласен с Акшином и пишет:

Muhammed Amin: Нет, брат. Вооружений предостаточно было. Говорю вам как ветеран 1 Карабахской, боец десантно-штурмового подразделения, которое освободило 52 территории бывшего НКАО. Весь Геранбойский район, 98% Акдере, все вокруг Аскерана. Тогда руководство предало народ и армию. Все было отлично, борьба за власть решила исход войны. Не армяне, не русские, — а национал-предатели, большинство которых сейчас «Гийдирме» оппозиция. Мое уважение.

Mr Maometto: Мне кажется, он говорит одно и тоже уже год)

Эльшат Алиев: Так и надо чтобы армяне не забыли.

Видади Тагиров: С Алиевым шутки плохи. Если поднимет авиацию, мало не покажется.

Qalina Sedova: Мудрый, сильный духом президент Алиев и нет ему равных. Учитесь у него, главы государств мира, как надо любить свой народ и страну. Какой народ, говорят, такой и глава государства, значит, заслужил народ такого лидера. Народ и президент в единстве, всем мира и счастья на земле, процветания Азербайджану!

Комментатор под ником John Wall в Youtube не согласен с Галиной:

John Wall: Галина, в Баку народ живёт хорошо, в деревнях — впроголодь. Этот мудрый лидер все под себя гребёт.

Nergiz Camal qizi: Шуша всегда была, есть и будет культурным центром азербайджанской культуры. Никакие силы не смогли этого изменить. Карабах — это Азербайджан, Шуша его бьющееся сердце! И наш господин президент дал всем в этом убедиться, в очередной раз!