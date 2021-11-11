Баку, 11 ноября, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Армения отныне будет вечно жить с клеймом проигравшего народа и государства, заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев 8 ноября, в День Победы, выступая перед военными в Шуше. Вторая Карабахская война — яркая страница славной истории Азербайджана, напомнил Алиев, поздравив азербайджанский народ с Днем Победы. «Мы показали всему миру, что мы — великий народ», — сказал он, добавив, что «отныне мы будем вечно жить в Карабахе и Зангезуре».

Mod.gov.az Вооружённые Силы Азербайджана и Турции

Азербайджану удалось донести до мирового сообщества карабахские реалии и связанный с оккупацией армянский вандализм, добавил Алиев. Большое количество пользователей азербайджанских социальных сетей поздравляло друг друга и писало слова благодарности президенту и погибшим воинам. Как пишут в чате одного телеграм-канала, «мы с замиранием сердца ждали выступление нашего Главнокомандующего». Но слова Ильхама Алиева на выступлении восприняли по-разному:

Irada Amirova: «Почему президент ни слова не говорит про Ханкенди, Ходжалы и т. д. Такое ощущение, что он старается, чтобы все забыли про них».

Руфат отвечает: Rufat Zeynalov: «Это предположения. «Всему — своё время». Это также слова Президента. В целом народу необходимо набраться терпения. Президент обещал, что дожмёт их и нужно время (всё взято с его слов)».

@Kastor_Polluks: «Дипломатия. Светлая память нашим шехидам. Всему остальному время. Yawasin Azerbaijan!»

Anar Ahmedov: «Мы были свидетелями великой для нашего народа истории».

Kamran Gajar: «Это славный исторический момент на долгие века для многих будущих поколений».

Турал Мамедов оставил комментарий в телеграм-канале:

Tural Məmmədov: «Ой, как вы наивны! Армяне никогда не будут жить с комплексом неполноценности. Они так нагло себя ведут и претензии выдвигают, жалуются и обвиняют, как будто бы не сами затеяли этот страшный конфликт, — и никакого сожаления за то, что обрекли десятки тысяч людей на гибель и сотням тысяч сломали судьбы».

Mr Moscow: «Они до сих пор военное поражение рассматривают как тактическое отступление».

SFDS A:«Армян наглыми сделал мир со своими двойными, тройными стандартами. Нам даже патроны 22 LR не поставляли, для спортсменов, мотивируя тем, что Азербайджан в состоянии войны и поставлять и продавать боеприпасы нам нельзя. Армяне сами всю свою историю предавали, начиная от Спартака, заканчивая нами, место, где они нашли покой, и никто их не беспокоил, но и здесь в ноябре 1988 года они решили нагадить, я уже не говорю о том, сколько они к этому готовились, улыбаясь нам в лицо».

Пользователь с ником elamol задает вопрос и тут же отвечает:

@elamol: А зачем их всё унижать-то? Это же всё неспроста.

@iskander409: «Победители» себя так не ведут.

Пользователь elamol поясняет свою точку зрения:

@elamol: «Ведут, когда преследуют какую-то цель. Как только Пашинян начинает себя плохо вести, Алиев его унижает, как школьника, роняя его рейтинг, когда Пашинян начинает себя хорошо вести — Алиев принижает конкурентов Пашиняна, поднимая его рейтинг. Тем более что, исходя из соцсетей, это очень влияет на моральный дух армянского народа (не путать с духовитой диаспорой)».

В другом телеграм-канале состоялось интересное обсуждение:

Azad Guseynov: «Ну подождите, получается Азербайджан тоже жил с таким ярлыком?

Tural 𐱃𐰆𐰺𐰞: «Азербайджанцы никогда не отрицали своего поражения и стремились к справедливости».

Həsənov Akşin: «Мы не жили с таким ярлыком, потому что первая война была нечестная, мы воевали не с ними, а с русскими, и почти без вооружения».

Ветеран Первой Карабахской войны Мухаммед не согласен с Акшином и пишет:

Muhammed Amin: «Нет, брат. Вооружений предостаточно было. Говорю вам как ветеран 1-ой Карабахской, боец десантно-штурмового подразделения, которое освободило 52 территории бывшего НКАО. Весь Геранбойский район, 98% Акдере, все вокруг Аскерана. Тогда руководство предало народ и армию. Все было отлично, борьба за власть решила исход войны. Не армяне, не русские — а национал-предатели, большинство которых сейчас «Гийдирме» оппозиция. Мое уважение».

Mr Maometto: «Мне кажется, он говорит одно и то же уже год)».

Эльшат Алиев: «Так и надо, чтобы армяне не забыли».

Видади Тагиров: «С Алиевым шутки плохи. Если поднимет авиацию, мало не покажется».

Qalina Sedova: «Мудрый, сильный духом президент Алиев — и нет ему равных. Учитесь у него, главы государств мира, как надо любить свой народ и страну. Какой народ, говорят, такой и глава государства, значит, заслужил народ такого лидера. Народ и президент в единстве, всем мира и счастья на земле, процветания Азербайджану!»

Комментатор под ником John Wall в Youtube не согласен с Галиной:

John Wall: «Галина, в Баку народ живёт хорошо, в деревнях — впроголодь. Этот мудрый лидер все под себя гребёт».

Nergiz Camal qizi: «Шуша всегда была, есть и будет культурным центром азербайджанской культуры. Никакие силы не смогли этого изменить. Карабах — это Азербайджан, Шуша — его бьющееся сердце! И наш господин президент дал всем в этом убедиться в очередной раз!»