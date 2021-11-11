Москва, , 06:06 — REGNUM Лауретами премии имени Сергея Вайнштейна в этом году станут люди, которые внесли значительный вклад в сохранение языка джуури — национального языка горских евреев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Российского еврейского конгресса, церемония награждения пройдет 15 ноября в московском отеле Radisson Collection. Премия имени Сергея Вайнштейна присуждается с 2015 года и связана с одной из важных сторон жизни общины горских евреев. В этом году ее лауреатами стали преподаватель, художник и общественный деятель Рами Меир; преподаватель, филолог и культуролог Евгения Назарова; журналист и общественный деятель Фрида Юсуфова. На награждении выступят президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ, председатель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев, главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич, заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов, послы Израиля, Азербайджана и Бахрейна, другие почетные гости. В программе вечера: официальная церемония, награждение лауреатов, выступление горских еврейских артистов, которые исполнят песни на джуури. Этот язык входит в список редких и исчезающих, составленный ЮНЕСКО. Джуури принадлежит к западной подгруппе иранской группы индоевропейской языковой семьи, он восходит к древнеперсидскому и ивриту. Традиционно на нем говорили горские евреи современных Азербайджана, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Сейчас носители языка живут во многих странах мира на всех континентах. Награждение Премией имени Сергея Вайнштейна — одно из важнейших событий в жизни горско-еврейской общины. Премия учреждена фондом СТМЭГИ и посвящена памяти Сергея Ивановича Вайнштейна (1948−2015) — историка и культурного антрополога, специалиста в области иудаизма и этнографии народов Кавказа. Он стоял у истоков создания СТМЭГИ в 2001 году, сыграл важную роль в возрождении в России горско-еврейской национальной культуры и религиозной жизни. Сейчас большинство горских евреев проживает в Израиле (примерно 100 тысяч). В России и Азербайджане их суммарно насчитывается около 20−30 тысяч. На севере Азербайджана в поселке Красная Слобода горские евреи до сих пор составляют большинство населения. Крупные горско-еврейские общины существуют в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Баку, Дербенте, Махачкале, Нальчике и Пятигорске.