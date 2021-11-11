Нью-Йорк, США, 11 ноября 2021, 05:59 — REGNUM Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск реализовал более 2,5 млн опционов на акции основанной им компании Tesla и, после проведения опроса подписчиков в социальной сети Twitter, продал их. Об этом со ссылкой на данные регулятора 10 ноября сообщает агентство Bloomberg.

Илон Маск
Илон Маск
(сс) JD Lasica

По его данным, опционы были реализованы по цене $6,24. О стоимости продажи акций не сообщается. На момент завершения торгов на Уолл-стрит 10 ноября, ценные бумаги Tesla торговались по цене $1067,31.

Отмечается, что это первая продажа Маском акций с 2016 года, когда для оплаты подоходного налога он выручил за реализованный пакет ценных бумаг $590 млн.

Напомним, что стоимость акций производителя электрокаров Tesla начала стремительно снижаться 8 ноября, после заданного Маском 6 ноября вопроса пользователям Twitter об идее продать 10% принадлежащих ему акций Tesla.

Как сообщало ИА REGNUM, Илон Маск за два дня потерял более $50 млрд из-за резкого падения котировок акций основанной им компании Tesla.

Читайте ранее в этом сюжете: Илон Маск после вопроса подписчикам об акциях Tesla потерял $50 млрд