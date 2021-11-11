Нью-Йорк, США, 11 ноября, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск реализовал более 2,5 млн опционов на акции основанной им компании Tesla и, после проведения опроса подписчиков в социальной сети Twitter, продал их. Об этом со ссылкой на данные регулятора 10 ноября сообщает агентство Bloomberg.

(сс) JD Lasica Илон Маск

По его данным, опционы были реализованы по цене $6,24. О стоимости продажи акций не сообщается. На момент завершения торгов на Уолл-стрит 10 ноября, ценные бумаги Tesla торговались по цене $1067,31.

Отмечается, что это первая продажа Маском акций с 2016 года, когда для оплаты подоходного налога он выручил за реализованный пакет ценных бумаг $590 млн.

Напомним, что стоимость акций производителя электрокаров Tesla начала стремительно снижаться 8 ноября, после заданного Маском 6 ноября вопроса пользователям Twitter об идее продать 10% принадлежащих ему акций Tesla.

Как сообщало ИА REGNUM, Илон Маск за два дня потерял более $50 млрд из-за резкого падения котировок акций основанной им компании Tesla.