Владивосток, 11 ноября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Компании ООО «ФедералСтрой» и ООО «Строительная компания «Автобан-ДВ». оштрафованы за сговор при заключении госконтрактов. Результатом договорённости подрядчиков стало минимальное снижение цены на работы по строительству дороги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе УФАС по Приморскому краю.

Сговор

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Договорённость между компаниями была заключена на торгах по ремонту дорог Владивостока в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Начальная стоимость контракта составляла более 808 млн рублей.

«Компании, которые планировали принять участие в аукционах, пришли к устному соглашению о том, кто из них станет победителем в будущем аукционе, а кто будет работать на субподряде у победившего», — отметили в УФАС.

ООО «ФедералСтрой» оштрафовано на 21,85 млн рублей, ООО «Строительная компания «Автобан-ДВ» — на 11,7 млн. Кампании признаны участниками картельного сговора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане попала под обвинение в картельном сговоре группа руководителей дорожно-подрядных организаций. Семеро подозреваемых, находясь на должностях руководителей четырех компаний, незаконно получили доход в сумме свыше 6,3 млн рублей.