Вашингтон, , 05:46 — REGNUM Гражданин России Александр Жуков получил десять лет тюрьмы по делу об электронном мошенничестве. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе Минюста США.

Суд. США bykst

Суд в Нью-Йорке признал 41-летнего мужчину виновным в использовании обманных схем с цифровой рекламой, в результате которого пострадавшие лишились в сумме более $7 млн. Три четверти этих средств Жуков присваивал себе, остальные переводил на несколько счетов в Болгарии, России, Великобритании, Чехии, Латвии и на Кипре.

Кроме тюремного заключения осужденному предстоит выплатить пострадавшим свыше $3,8 млн.

Александра Жукова арестовали в Болгарии в 2018 году и экстрадировали по запросу США в 2019 году. Следователи выяснили, что мужчина управлял рекламной сетью Media Methane и реализовал схему мошенничества с цифровой рекламой, известную как «Метбот».

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