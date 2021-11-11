Тбилиси, 11 ноября, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Очередной темой для обсуждения в грузинских соцсетях стала передача «60 минут» на российском телеканале, где ведущая Ольга Скабеева на фоне грузинского флага на полу студии обсуждала тему возвращения в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Грузия

Соратники Саакашвили отреагировали на передачу резко негативно и заявили, что российская журналистка «растоптала флаг Грузии под ногами», а заодно и имя «третьего президента».

Особенно отличилась журналист и ярая сторонница Саакашвили Нанука Жоржолиани, которая опубликовала в сети Instagram фотографию Скабеевой и предложила всем своим подписчикам и всем «патриотам Грузии» зайти на страницу Скабеевой и написать там «F… Putin».

Ряд грузинских пользователей соцсетей попытались «урезонить» чересчур активную Жоржолиани, не забыв при этом подчеркнуть, что «Россия — оккупант».

«Начнем с того, что Россия — оккупант и Кремль со своим главой — враг Грузии №1! Теперь о передаче «60 минут» на российском канале и расстеленном на полу флаге Грузии. Если вы пересмотрите архив этих передач, то у продюсеров там такой формат — на стенах и полу визуализируется флаг той страны, о которой говорится в передаче. Например, флаги России, ее союзника Армении, Украины, Азербайджана и т.д. Флюидное возмущение секты Саакашвили этим фактом действительно трагикомично. Такая «патриотичность» категорически неприемлема от «националов», деструктивной силы, которая: сдала Кодори и Ахалгори оккупантам, еще больше усложнила жизнь проживающим на оккупированных территориях грузинам, на еще более длинную дистанцию перенесла примирение с абхазами и осетинами, после августовской войны, через несколько месяцев, на Парламентской ассамблее Совета Европы подписала капитулянтскую резолюцию, где написано, что 7 августа 2008 года бомбардировкой грузинскими вооруженными силами Цхинвали эскалация перешла на новую ступень открытых и полномасштабных военных действий», — написал в ответ на обвинения соратников Саакашвили грузинский провластный эксперт Г.А.

По его мнению, сам Михаил Саакашвили — «полезный идиот Кремля».

«Эти преступные элементы и ответа не достойны, больших лжецов и интриганов, чем они, не существует», — поддержала аналитика пользователь М.Т.

А пользователь Ш. К поставил знак равенства между грузинскими «националами» и президентом России Путиным.

«Шныри Путина», — согласился с ним автор поста.

«Пусть учтут и то, что в этом же сюжете Скабеевой Затулин пожаловался, что нынешнее правительство Грузии — прозападное и что как правительство, так и народ Грузии враждуют с Россией больше Украины», — добавил от себя в защиту прозападности нынешнего правительства Грузии пользователь Д.К.

«А я думаю, что Саакашвили не столько полезный идиот Кремля, сколько предусмотрительный предатель», — вставил свою оценку пользователь Л.Ч.

«Ох-ох-ох, почаще повторяйте, что Россия — оккупант, и то, что ее лидер — враг номер один», — съязвил в адрес автора поста пользователь А.Л.Ч.

Еще одной темой обсуждения в соцсетях стала распространенная рядом оппозиционных СМИ информация о бегстве грузинского олигарха Бидзины Иванишвили из Грузии в США на фоне событий вокруг возвращения и ареста Михаила Саакашвили.

«Если Бидзина Иванишвили — «русский олигарх» и прогневил американцев, как утверждает нацсостав, как он улетел в Америку?» — написал на своей странице аналитик З.А. Посты аналогичного содержания в ответ на информацию о бегстве Иванишвили в США опубликовали и другие грузинские эксперты. Провластные аналитики утверждают, что ушедший из политики олигарх по-прежнему остается в Грузии и продолжает осуществление «целого ряда значительных проектов», в том числе строит питомник для разведения занесенного в Красную книгу кавказского фазана.